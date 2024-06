La nuova giunta di Vaiano. Ecco le deleghe agli assessori. Vivarelli: bilancio e urbanistica

Comincia il viaggio. E’ stata presentata ieri nella sala consiliare del Comune di Vaiano la nuova giunta guidata dalla sindaca Francesca Vivarelli. "Avevamo già annunciato i nomi degli assessori in caso di vittoria – ha detto proprio Vivarelli in apertura – in un’ottica di trasparenza e partecipazione che ha caratterizzato tutta la fase di preparazione della nostra proposta e della campagna elettorale. E’ dalla partecipazione e dall’ascolto che sono venuti fuori i nomi degli assessori ed è lo stesso metodo con cui lavoreremo. Intanto daremo valore al consiglio comunale, poi i gruppi tematici di lavoro che hanno costruito il programma resteranno attivi come gruppi di indirizzo politico amministrativo". Anche Davide Puccianti, il cui ruolo di vicesidaco era stato annunciato in fase preelettorale, ha ribadito l’importanza dei gruppi e del consiglio, che "sarà fondamentale e sarà tenuto in considerazione oltre le competenze stabilite per legge". A lui sono affidati lavori pubblici, mobilità, viabilità e sicurezza stradale, trasporto pubblico locale, cultura e pace, personale e struttura organizzativa. Chiara Martini, già consigliera per l’amministrazione Bosi, avrà invece le deleghe per la pubblica istruzione e i servizi educativi per l’infanzia, la promozione del territorio e della socialità, innovazione tecnologica e Pari opportunità. L’assessore Enzo Polidori sarà impegnato sul fronte del patrimonio, manutenzione e cura del territorio, politiche per lo sport, attività commerciali e produttive. Massimo Resti si occuperà di sanità e salute e politiche sociali. La sindaca avrà protezione civile, tutela e messa in sicurezza del territorio, pianificazione urbanistica ed edilizia, transizione ecologica, bilancio e tributi, partecipazione.

Chi sono i nuovi assessori di Vaiano? Davide Puccianti, laureato in Giurisprudenza, è funzionario della Regione. Si occupa della gestione del contratto di servizio del trasporto pubblico locale per Prato, Pisa e Livorno. A Vaiano è stato consigliere comunale dal 1999 al 2009 e assessore alla mobilità dal 2017 al 2019. Chiara Martini, laureata in storia dell’arte contemporanea, è docente di liceo e ha lavorato a lungo nel ruolo di educatrice museale a Palazzo Strozzi e come referente per la didattica e per i progetti educativi al MuMat di Vernio. E’ volontaria e soccorritrice. Enzo Polidori, imprenditore artigiano, da oltre 30 anni è titolare di un’azienda che opera nel settore dell’impiantistica elettrica. Da tempo è impegnato nel settore del volontariato e dell’associazionismo. Massimo Resti, pediatra e gastroenterologo, è direttore del dipartimento specialistico interdisciplinare dell’ospedale Meyer.

Claudia Iozzelli