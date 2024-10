La natura nella delle cose di Nappini

Giovedì 10 alle 18.30 Pecci Books prosegue con Barbara Nappini e "La natura bella delle cose" (Slow Food Editore, in libreria dal 18 settembre) in dialogo con Giuseppe Calabrese. Reduce dal grande successo della 15° edizione di Terra Madre – Il Salone del Gusto, la presidente di Slow Food Italia, la prima donna a ricoprire dal 2021 l’incarico, presenta il suo saggio-memoir che racconta come le nostre scelte possano contribuire a cambiare il mondo. Le cose belle sono le azioni quotidiane, solo apparentemente insignificanti: impastare il pane, affrontare realtà dure ma sorprendenti, come salire su una nave che salva vite in mare, discutere sulla potatura degli olivi riconoscendo il valore degli alberi e dei loro frutti, rispondere alla violenza con gesti di pace. Grandi e piccole scelte che ci permettono di restare umani. Una storia, quella di Barbara Nappini, in cui riconoscersi. Barbara Nappini, nata a Firenze, dal 2010 vive nella campagna della Valdambra, tra Valdarno di Sopra, Siena e Arezzo. Dopo anni in una multinazionale nel mondo della moda, nel 2010 si trasferisce in un casale in campagna e si appassiona alle tecniche agricolturali sperimentali, si misura con l’autoproduzione e fonda l’associazione Il Grano e le Rose. Nel 2012 incontra Slow Food Colli Superiori del Valdarno e scopre "Terra Madre-Salone": da quel momento non sarà più la stessa. Ingresso gratuito.