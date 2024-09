La Mille miglia in 37 scatti d’autore. Una mostra speciale per il patrono

Una mostra fotografica racconta il passaggio delle "Mille Miglia" a Prato. Da oggi a domenica, nell’ambito della festa di San Michele, il Foto Club San Martino di Prato porta in sala consiliare a Carmignano 37 scatti di fotoamatori che hanno seguito la Mille Miglia.

Ogni anno la Festa di San Michele propone alcuni eventi collaterali per intrattenere i visitatori e quest’anno è la volta di una mostra fotografica unica nel suo genere. "L’esposizione – spiega Susi Menchicchi, una delle fotografe – offre l’occasione di vedere non solo le vetture ma anche alcuni aspetti della Mille Miglia che possono essere sfuggiti durante il transito degli equipaggi. E, ovviamente, nasce anche dal desiderio degli autori di immortalare queste magnifiche macchine d’epoca, tutte con una storia da raccontare. Enzo Ferrari descrisse questa corsa un museo viaggiante, unico e affascinante, allestito in una straordinaria cornice di pubblico festante. Abbiamo esposto in provincia a Prato, in occasione dei festeggiamenti per l’8 settembre e la mostra ha avuto un grande successo quindi abbiamo pensato di poterla esportare e la festa patronale di Carmignano è l’occasione ideale".

L’inaugurazione sarà oggi alle 17.30 con gli amministratori comunali. I "maghi" dello scatto in mostra sono: Andrea Gianassi, Andrea Guidi, Andrea Pecchioli, Cristina Monticelli, Ezio Busto, Gabriele Collini, Lisa Vaiani, Maria Morreale e Susi Menchicchi. Tutti sono soci del Foto Club San Martino, punto d’incontro degli appassionati di fotografia. Il San Michele poi per tre giorni propone anche street food con gli stand delle associazioni e quelli dei prodotti tipici toscani.

Sabato 28 al termine del palio dei ciuchi al circolo Il Galli c’è "La festa dopo la festa", una notte a base di musica mixata da Samuel Gori, con ingresso gratuito.

M. Serena Quercioli