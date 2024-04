La mappa dei redditi. Prato è nella top 20. In media si dichiarano 21.146 euro a testa

Tempo di dichiarazioni dei redditi e tempo di bilanci. Sono stati appena pubblicati dal Mef i dati delle dichiarazioni Irpef e Iva presentate l’anno scorso e relative all’anno d’imposta 2022. Se il reddito medio pro capite in Italia è di 23.650 euro, Prato con 21.146 euro si piazza comunque in buona posizione conquistando la top 20 delle maggiori città, ossia quelle con almeno 120mila contribuenti, subito sotto Napoli (21.327 euro) e subito sopra Messina (20.982 euro). Portofino, il comune più ricco d’Italia con un imponibile Irpef pro capite di poco più di 90mila euro, può guardare tutti dall’alto, bisogna però considerare il fatto che il basso numero di residenti rende indubbiamente la classifica generale curiosa, ma poco significativa.

Più stabili, e dunque più interessanti, sono le statistiche relative alle città con almeno 120mila contribuenti, come appunto Prato che con tutto rispetto si piazza al diciassettesimo posto in Italia. A svettare, come l’anno scorso, è Milano che vanta oltre 35mila euro di media. Poi Padova (27.935 euro) e Parma (27.759). Firenze invece si piazza al settimo posto della top 10 delle città più ricche della Penisola con un imponibile Irpef medio di 26.133 euro. Tra le maggiori città, l’unica toscana (oltre al capoluogo fiorentino) a difendere la posizione di top 20 è appunto Prato. La vicina Pistoia (pur restando fuori dalle maggiori città) dichiara mediamente 21.999 euro. Tra i comuni più ricchi della Toscana ci sono ad esempio Forte dei Marmi, con 34.945 euro pro capite, Siena con 26.993 euro e Pisa con 25.773 euro, ma soprattutto Lajatico in provincia di Pisa con oltre 52mila euro pro capite. Cittadina per la quale però vige la stessa regola di Portofino, con dati viziati dal basso numero di residenti: basta un cambio di residenza o l’oscillazione del reddito di qualche contribuente assai danaroso per far spostare anche di molto i dati medi. Guardando alla provincia il comune più ricco è Poggio a Caiano con un reddito pro capite di 22.761 euro (di poco inferiore alla media nazionale), a seguire c’è il comune di Vaiano con 22.630 euro e Carmignano di poco sotto con i suoi abitanti che dichiarano 21.649 euro. Seguono Montemurlo con un reddito medio di 21.270 euro, Vernio con 20.208 euro e infine Cantagallo con 20.208 euro.

Dai dati diffusi dal ministero dell’Economia e delle Finanze emerge che il reddito complessivo totale dichiarato è in aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente.

L’economia di Prato continua ad essere trainata dal distretto tessile con 26mila dipendenti diretti e oltre 40mila legati all’indotto della moda. Un settore sempre in cerca di lavoratori.

Silvia Bini