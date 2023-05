La lotta contro l’acqua "Siamo pronti a donare un camion di mobili a chi ha perso tutto"

"Vogliamo dare una mano con quello che sappiamo fare e che facciamo ogni giorno con passione. Così, quando sarà il momento, siamo pronti a partire alla volta dell’Emilia Romagna con un grosso camion carico di mobili da donare a coloro che con la devastante alluvione di questi giorni hanno perso tutto". Francesca Gattai ed il marito Enrico parlano di getto, spinti da un forte senso di solidarietà e dal desiderio di agire concretamente a favore di una popolazione così tremendamente colpita dalle forze delle acque.

"Con la nostra azienda, la Mon Rever di via Natale Ciampi, nata tre anni fa, lavoriamo nel settore dei mobili, del loro recupero e del restyling con la pittura clay paint ovvero con tinte in argilla - spiegano - Abbiamo davvero moltissimi mobili dai divani ai cassettoni, dai comodini a tavoli e sedie, già pronti e sistemati per essere utilizzati. Vogliamo donare tutti questi mobili dove c’è maggiormente bisogno, come a Ravenna, a Lugo o comunque dove ce ne è di bisogno. Lo faremo in maniera del tutto gratuita a partire dalla consegna che effettueremo personalmente. Le immagini di intere case devastate dalla piena, i mobili distrutti, ci fanno pensare che una volta passata l’emergenza, tante famiglie avranno bisogno di ripartire come pure tanti locali pubblici. Anche con la sostituzione della mobilia di casa".

Francesca ed Enrico sono pronti a partire, convinti che in questo loro slancio di solidarietà, possano essere seguiti da molti dei novemila aderenti al gruppo social di Mon Rever. "Abbiamo aperto un canale di e-commerce, siamo molto seguiti in tutta Italia e abbiamo clienti e venditori ovunque nel Belpaese - aggiunge Francesca, i cui nonni sono stati gestori della famosa Terrazza paradiso - Facciamo dirette Facebook per insegnare a recuperare i mobili, ad usare le tinte in argilla che sono quelle migliori e non nocive ed inquinanti, perché tinte naturali. Io e mio marito abbiamo sviluppato una forte conoscenza nel settore del recupero di mobili e della falegnameria".

C’è un altro sogno che anima la coppia pratese: quello di insegnare a chi lo desidera come fare per salvare quella mobilia non del tutto persa per via dell’acqua. "Siamo disponibili non soltanto a consegnare i mobili gratuitamente, ma allo stesso tempo gratuitamente siamo disponibili ad insegnare le varie tecniche di recupero, sia in presenza sia con dirette Facebook", dice Francesca che ha acquisito una grande manualità e ha affinato la creatività con il passare degli anni da quando si divertiva ad allestire vetrine al negozio di ortofrutta per specializzarsi da autodidatta nel rendere nuova vita ai mobili.

"A questo punto stiamo cercando il modo per fare sì che questa merce possa essere consegnata, al momento opportuno, alle popolazioni alluvionate - concludono Francesca ed Enrico - e il nostro sogno di solidarietà possa avverarsi".

Sara Bessi