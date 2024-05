La lista Silli si presenta: "In campo la competenza". Tutti i nomi per il consiglio

È la lista che porta il nome del sottosegretario agli Esteri. Già così non ha bisogno di tante presentazioni ma in realtà, come puntualizza Giorgio Silli, "quello creato è un contenitore in cui si fa politica con la ‘P’ maiuscola, senza affidarsi all’improvvisazione, per portare consenso al candidato sindaco Gianni Cenni". Un nome, quello di Giorgio Silli, che identifica la lista di centrodestra in campo alle prossime amministrative e che contemporaneamente correrà per uno scranno a Strasburgo come candidato alle europee (nella lista di Forza Italia dopo l’accordo con Noi Moderati). Per questo all’Art Hotel, dove si è tenuta la presentazione dei candidati al consiglio comunale, Silli è arrivato in coppia con Chiara Fazio, in ticket con lui nella circoscrizione centrale. Di fronte a un’agguerrita pattuglia di 32 candidati consiglieri, Silli ha suonato la carica ai suoi a quattro settimane dal voto, ponendosi come leader di uno schieramento in cui si rivedono volti storici: oltre agli uscenti Eva Betti e Mirko Lafranceschina, ci riprovano Enrico Albini e Stefano Scali, già consiglieri comunali di Forza Italia.

Capolista sarà Simone Spezzano, braccio operativo di Silli, mentre in quota Udc c’è Giulio Mencattini. Un contenitore variegato di anime moderate, persone con storie politiche diverse alle spalle o impegnate attivamente, di cui fanno parte la giovane sino-pratese Luna Moggi, 18 candeline da spengere poco prima della vigilia del voto (è la candidata più giovane di queste elezioni) e Alberto Nincheri, storico presidente del circolo Arci di Viaccia.

Il sottosegretario interviene sul livello della competizione a Prato. "Un conto è la politica di partito, un conto sono le istituzioni: troppo spesso si assiste a una commistione fra cosa pubblica e campagna elettorale". Di lista "nata dal basso" parla Eva Betti sottolineando il gioco di squadra che si è creato con gli altri candidati in campo: "Con due di loro ho preparato il mio intervento in commissione 2 sulla variazione di bilancio". Affila le armi anche Lafranceschina: "Si respira il clima del 2009, quando il centrodestra vinse".

Ecco tutti i candidati in lista: Simone Spezzano, Eva Betti, Mirko Lafranceschina, Andrea Aiello, Enrico Albini, Enrico Bruni, Sibilla Catapano, Giovanna Cobuzzi, Ilenia Colzi, Rachele Conti, Andrea Coppini, Mhill Cuni, Giacomo Di Pirchio, Pasqualina Faretra, Claudia Gabriele, Eleonora Gadola, Massimo Magni, Emanuele Martinuzzi, Giulio Mencattini, Luna Moggi, Giovanna Moretti, Giuseppe Nicodemo, Alberto Nincheri, Cinzia Petrone, Dusca Pieroni, Christian Romano, Mattia Rosati, Stefano Sanesi, Daniele Santi, Stefano Scali, Matteo Tonini, Gabriele Zottoli.

Maria Lardara