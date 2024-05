La lista di Prato merita: ecco chi sostiene Mario Daneri

"E’ una lista eterogenea con rappresentanze del mondo delle professioni, dell’impresa, del commercio, della scuola, oltre a studenti e pensionati". Mario Daneri, candidato di Prato merita, sostenuta da Azione, Iv, Libdem e Psi, ha presentato la lista dei 32 aspiranti consiglieri. "La scelta è stata quella di valorizzare le quattro forze politiche che sostengono il nostro progetto – aggiunge Daneri –. In testa infatti ci saranno Stefano Micheloni, segretario provinciale di Azione, Veronica Versace Scopelliti, presidente provinciale di Italia Viva, Andrea Risaliti, vice segretario del Psi di Prato e Deanna Mascherini, per i Libdem, poi gli altri in ordine alfabetico".

Ecco tutti i candidati: Stefano Micheloni, 43 anni, ottico, Veronica Versace Scopelliti, 47 anni, dirigente scolastica, Andrea Risaliti, 42 anni, imprenditore e vice segretario del Psi di Prato, Deanna Mascherini, 61 anni, dirigente comunale, Alberto Ansiati, 50 anni, ingegnere e imprenditore, Elisa Bacci, 41 anni, digital marketing coach, Serena Balestri, 39 anni, estetista, Giovanni Bonanni, 57 anni, avvocato, Michela Caldani, 52 anni, ragioniera, Niccolò Cenni, 30 anni, laureato in giurisprudenza, Andrea Cianfagna, 40 anni, impiegato, Alessio Dardi, 62 anni, agente di commercio, Matteo Degl’Innocenti, 22 anni, studente universitario, Umberto Di Rico, 71 anni, pensionato, consigliere U.N.A., Franco Antonio Felici, 68 anni, pensionato, Agostino Gestri, 50 anni, architetto, Alfredo Gioia, 65 anni, collaboratore scolastico, Andrea Arrigo Landi, 67 anni, pensionato (presidente comunale Italia Viva e presidente circolo Arci Borgonuovo), Myriam Laurenti, 70 anni, pensionata, Irene Mammoli, 50 anni, docente scuola primaria, Fiammetta Messina, 67 anni, pensionata, Serena Pasquetti, 48 anni, titolare Bar Dolci Attimi Panci, Enrica Lidia Pescioni, 55 anni, quadro direttivo in istituto di credito, Pasquale Petrella, 61 anni, giornalista professionista, Vincenzo Ravone, 55 anni, avvocato, Francesco Riti, 47 anni, commercialista, Tommaso Sarti, 36 anni, libero professionista, Sauro Sguanci, 67 anni, pensionato, Andrea Vannini, 23 anni, studente universitario, Giuseppe Vannucchi, 67 anni, medico, Rita Vargiu, 44 anni, avvocato, Luca Vitellozzi, 63 anni, imprenditore.