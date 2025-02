La Kabel vola sulla ali della fiducia

KABEL VOLLEY PRATO

3

PALLAVOLO MASSA CARRARA

0

Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Pezzoli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.

Pallavolo Massa Carrara: Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Aliboni, Paoletti, Nannini, Passino, Pitto, Podestà, Massa. All. Cei.

Arbitri: Gronchi e Bambusa Parziali: 25-8; 25-19; 25-22.

La decima per chiudere la prima fase. Una Kabel spettacolare vince anche con Massa Carrara e si prepara ad un play off da protagonista in serie C regionale maschile. Una prestazione super e una serata perfetta per chiudere una seconda parte di regular season da sogno. Il primo set viene chiuso dal Volley Prato col risultato di 25-8. Al ritorno in campo Massa tiene testa alla Kabel e si inizia a giocare punto a punto. Prato però piazza l’allungo sul 18-14 e conquista la frazione 25-19. Infine il terzo set. Massa regge fino al 12 pari.