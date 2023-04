La guida ai film Ozon, Moretti e Bong Joon Ho

Al Terminale continua con successo la programmazione di un delizioso film francese "Mon crime. La colpevole sono io" (oggi 16.451921.15) diretto da Francois Ozon, il più bravo regista della sua generazione in Francia, un autore che non ha mai sbagliato un film alternando drammi a commedie, tra queste "8 donne e un mistero" e "Potiche – La bella statuina". Prendendo spunto da una collaudata commedia teatrale Ozon ci racconta di una aspirante attrice negli anni ’30, Madeleine Verdier, che improvvisamente si ritrova protagonista di un brutto fatto di cronaca. Tutta Parigi parla di lei come unica sospettata dell’omicidio di un famoso produttore. Muovendosi sapientemente in una aula di tribunale come fosse un palcoscenico diventa una star dei media che ne fanno un personaggio pubblico, assottigliando il sottile confine tra realtà, cronaca e fiction. Dove sarà la verità? Un film ben scritto, ben girato e ben interpretato con la partecipazione straordinaria di una meravigliosa Isabelle Huppert che come sempre lascia una traccia impossibile da dimenticare. Sempre al Terminale "Principi e principesse" domani alle 10.30 per la rassegna Cinefilante e "Gli orsi non esistono" martedì alle 21.15 per la rassegna Mabuse dedicata al grande regista iraniano Jafar Panahi. All’Eden prosegue il film del momento, "Il sol dell’avvenire" (ore 1618.1521) scritto, diretto ed interpretato da Nanni Moretti che rappresenterà l’Italia al prossimo festival di Cannes insieme Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher, "Scordato" scritto diretto ed interpretato da Rocco Papaleo (ore 1618.1521) a cui va ad aggiungersi la novità interpretata da Joaquin Phoenix, "Beau ha paura" (ore 1720.30).

Tante le proposte di qualità al centro Pecci: "Cane che abbaia non dorme" (oggi alle 16 e domani alle 21), opera prima del 2000, diretta da Bong Joon Ho che molti anni dopo avrebbe conosciuto la grande popolarità con "Parasite"; il film spagnolo che ha conquistato ben 9 premi Goya, "As bestas" (oggi 18.30, domani 16) e "Amira" (oggi 21.15, domani 18.30). Da segnalare anche "Passeggeri della notte" mercoledì alle 21.15 film intimista molto anni ’80 con Charlotte Gainsbourg e Emmanuelle Béart.

Federico Berti