La guida ai film. Le assaggiatrici e tante altre idee

Cinque film e un documentario al cinema Eden. Continua il successo di Follemente di Paolo Genovese ed interpretato da cinque attori e cinque attrici tra i migliori sulla piazza (ore 16/21), prosegue anche La città proibita di Gabriele Mainetti, con Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti (20,45) e ci sono tre novità interessanti. Il caso Belle Steiner (ore 16) con una coppia di attori amatissimi in Francia: Charlotte Gainsbourg e Guillaume Canet. Tratto da un romanzo di George Simenon, il film racconta del misterioso delitto avvenuto in casa di due coniugi senza figli. La ragazza uccisa è la figlia di una amica di famiglia e i sospetti cadranno subito sul padrone di casa. Poi una delle sorprese più stravaganti di questa stagione: Le donne al balcone, altro film francese che ricorda le atmosfere del primo Almodovar. Tre ragazze sono attratte da un bel giovanotto che abita nell’appartamento di frontem ma questo desiderio di conoscenza le porterà in un abisso tragi-comico grottesco (alle 18.15 solo oggi e domani). La novità più attesa è Le assaggiatrici, ritorno alla regia di Silvio Soldini che nel corso della sua lunga carriera ci ha regalato ottimi film come Le acrobate e Pane e tulipani. Stavolta porta sul grande schermo un libro di successo, Le assaggiatrici di Rosella Postorino. Storia di donne, usate per assaggiare il cibo destinato al Furher (ore 16/18,15/21). Martedì e mercoledì Pino, tutto il mondo di Pino Daniele (16 e 18).

Al Pecci torna Fantozzi, a mezzo secolo dalla prima uscita (oggi 18.30, domani 16,15). Ci sono anche L’albero con Tecla Insolia (oggi 16.30, domani 18.30), The monkey (oggi 21.15, domani 21). Nuova regia per Valerio Mastandrea con Nonostante al Terminale (oggi 17/19/21.15), domani 16 17.45 19.30 e 21,15). Per Cinefilante domani alle 10.30 Guarda in su, guarda in giù. Al Garibaldi Lee Miller, un bel film sulla storia di una foto reporter della seconda guerra mondiale con un’intensa Kate Winslet (oggi 21, domani 20.30). Ci sono anche il cartone animato Flow (oggi e domani 17) e Amiche mai di Maurizio Nichetti con Serra Yilmz e Angela Finocchiaro (oggi e domani 18.40). Lunedì alle 21 e martedì alle 18.30 e 21 da non perdere Taxi driver di Scorsese con Robert De Niro, in copia restaurata.

Federico Berti