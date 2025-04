La guida ai film. Ecco Una figlia e La gazza ladra

Due film francesi al Terminale: per la terza settimana Sotto le foglie, il bel film di Francois Ozon i (oggi 16.30 e 18.45, domani 18.45 e 21.15) e La gazza ladra diretto da Robert Guediguian e interpretato dalla sua compagna, nonché musa ispiratrice Ariane Ascaride (oggi 21.15, domani 16.30). Il cinema di Guediguian, racconta da sempre le storie semplici di persone semplici che, anche davanti ai drammi della vita, riescono a sorridere, a pensare che la vita è bella e che tutto si possa risolvere. Anche la sua ultima regia rientra in questa "politica aziendale" che lo ha reso amatissimo dai cinefili di mezzo mondo. Una badante "rubacchia" qualche spicciolo per pagare le lezioni di piano al piccolo nipote. Guediguian parte da qui per entrare in quel mondo di anime buone, la cui quotidianità è scandita dalle piccole cose della vita. Bel film da non perdere. Per Cinefilante domani alle 10.30Al lavoro! Mestieri animati; per il ciclo dedicato al regista Sean Baker martedì 29 alle 21.15 ecco il pluripremiato Anora. All’Eden altro film da non perdere: Una figlia con Stefano Accorsi, diretto dal sempre bravo Ivano De Matteo che più volte nel corso della sua carriera ha esplorato le dinamiche familiari, anche quella più sgradevoli e drammatiche. Un padre tranquillo, si ritrova al centro di un dramma che vede protagonista la giovane figlia adolescente, accusata di omicidio. Sarà un percorso terribile per tutti e due (alle 16, 18.15 e 21). Sempre all’Eden Queer di Luca Guadagnino con uno strepitoso Daniel Craig, dal romanzo di William S. Burroughs. Sesso e droga nel Messico degli anni ’50 18 e 20.45); La vita da grandi di Greta Sacarano, con il pratese Yuri Tuci e Matilda De Angelis (16 e 18.15) e 30 notti con il mio ex con la coppia Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti, una delle tante commedie italiane che di certo non lasciano traccia (16 e 21).

Infine, al Pecci due film del regista norvegese Dag Johan Haugerud: Cloud (oggi 16.15, domani 21 v.o.) Love (oggi 18.30 v.o. domani 16.15 v.o.); Generazione romantica di Jia Zhangke, storia d’amore ambientata in Cina dai primi anni Duemila ai giorni nostri (oggi 21.15 v.o. domani 18.30 v.o.).

Federico Berti