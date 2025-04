La guida ai film. Da non perdere le foglie di Ozon

Al Terminale da vedere Sotto le foglie, l’ultimo film di Francois Ozon al cinema Terminale (oggi, domani e lunedì 16, 18.45 e 21,15). E’ uno splendido film, di quelli che "rimangono addosso" per qualche giorno. In passato Ozon ci ha abituati a grandi drammi familiari ed anche a riuscite commedie di successo, come 8 donne e un mistero, Potiche, Mon crime, ma anche storie drammatiche come Swimming pool, Sotto la sabbia, Frantz. Nel la sua ultima regia, ancora il mondo femminile: una madre ed una figlia, un pessimo rapporto, tante cose non dette. Piano piano, Ozon sviluppa i tanti misteri della vicenda, lasciando volutamente molte cose in sospeso. Entrano in gioco l’amica del cuore della madre affranta dall’impossibilità di ricostruire il rapporto con la figlia, il figlio dell’amica del cuore appena uscito di galera. In questo valzer dei misteri lo spettatore è chiamato a partecipare. Qual è la verità? Chi sono le vittime e chi sono i colpevoli? Unica avvertenza prima di entrare in sala: attenzione ai funghi che ritroviamo addirittura nel manifesto. Ci sarà in perché... Altro film in arrivo al Terminale La gazza ladra, il 22 aprile e il 23 aprile alle 18.30. Dal regista amatissimo Robert Guediguian, autore di titoli come Marius e Jeannette, Le passeggiate al Campo di Marte, E la festa continua. Molti dei suoi film sono da sempre interpretati dalla sua compagna, la grande attrice francese Ariane Ascaride.

Al cinema Eden La vita da grandi con i bravi Matilda De Angelis e il pratese Yuri Tuci (16 e 21) e La casa degli sguardi primo film da regista di Luca Zingaretti (18.15). Poi due novità: l’atteso Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig (17 e 20.45) e 30 notti con la mia ex, con la coppia Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti (16, 18.15 e 21). Al Pecci sono tre le proposte in nel lungo weekend di Pasqua, tutte in versione originale e sottotitoli: Love del regista norvegese Dag Johan Haugerud: oggi 16.15 e 21.15, domani 18.30, lunedì 16.15; Generazione romantica di Jia Zhangkev, una storia d’amore ambientata in Cina dai primi anni 2000 ai giorni nostri: oggi 18.30, domani 16.15 e 21.15, lunedì 18.30; infine Cloud, l’acclamato film di di Kiyoshi Kurosawa, lunedì alle 21.

Federico Berti