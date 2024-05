La guida ai film. Attori italiani in primo piano

Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini insieme in una novità tutta italiana in programmazione al cinema Eden: "6 fratelli" per la regia di Simone Godano (ore 16/18.15). Un padre malato terminale, si suicida lanciandosi dal tetto della clinica dove è ricoverato. Tutto quello che ha (ben poco) sarà diviso tra i 6 figli sparsi per il mondo che neppure si conoscono. E quando si conosceranno, non si ameranno. Sarà solo l’inizio di un vero e proprio "ring" familiare, a suon di colpi bassi. Se l’incipit funziona (ovvero la prima mezz’ora), il resto molto meno. Si ha come l’impressione che il regista non sia riuscito a tenere a bada questi sei personaggi in cerca di un equilibrio. Ognuno con il proprio passato che cozza con il presente, a tal punto di distruggere ogni briciolo d’affetto che rimane congelato fino all’ultima scena poco credibile. E se la sceneggiatura traballa sfiorando spesso situazioni improponibili, a salvare il salvabile sono appunto gli attori. Oltre Scamarcio e Giannini, a sorprendere è Gabriel Montesi già visto in "Favolacce", "Siccità" e "Esterno giorno". Un attore in crescita che vedremo sempre più spesso sul grande schermo. Da segnalare anche Linda Caridi e Valentina Bellè. Gli altri film dell’Eden sono "Challenger" di Luca Guadagnino (ore 16/21), "Confidenza" di Daniele Luchetti con uno strepitoso Elio Germano (ore 16/18.30/21), il documentario "Anselm" di Wim Wenders (ore 18.15/21).

Al Terminale prosegue la programmazione di una perla imperdibile: "Cattiverie a domicilio" con Olivia Colman e Timothy Spall (oggi e domani alle 19) a cui si aggiunge una novità che arriva da una affascinante terra lontana, "C’era una volta in Buthan", premio speciale della giuria al Roma Film Festival (oggi e domani 16.45/21.15). Domani alle 10.30 "Un giro in città" per la rassegna Cinefilante. Al Pecci vedremo ancora "Gloria!" film davvero riuscito con uno grande Paolo Rossi (oggi 16.15, domani 15.30), "Una spiegazione per tutto" (oggi 18.20, domani 21.15), "Il coraggio di Blanche" (oggi 21.15 v.o. domani 19.30) e il primo bel film diretto da Sofia Coppola "Il giardino delle vergini suicide" (domani 19.30 e mercoledì 18, sempre in versione originale).

Federico Berti