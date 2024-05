La guida ai film. All’Eden in nome di Marcello

Direttamente dal Festival di Cannes ecco Marcello mio al cinema Eden (ore 16/18.15/21), scritto e diretto dal regista francese Christophe Honoré, apprezzato anche in Italia per un film del 2019, L’hotel degli amori smarriti. Il grande, indimenticabile Marcello Mastroianni che nel prossimo mese di settembre tutto il mondo del cinema dovrebbe festeggiare a cento anni dalla nascita. Prima dei festeggiamenti ufficiali, ci ha pensato la figlia Chiara Mastroianni, protagonista di un film un po’ stravagante. Certo, per lei non dev’essere stato facile convivere con la figura di un padre così "potente". E neppure convivere con la figura della madre, la divina Catherine Deneuve. Una figlia d’arte che ha fatto comunque un percorso autonomo, senza mai "approfittare" del proprio albero genealogico. Ma evidentemente, prima o poi, il "fantasma" del celebre padre doveva essere affrontato. E allora perché non interpretare proprio Marcello, fino a farlo diventare il protagonista di un film a quasi 28 anni dalla sua morte. Marcello rivive di nuovo grazie ad un vero e proprio processo di identificazione che lo ricorda nei minimi particolari. Tutto il mondo di Marcello, Deneuve compresa, a cui si aggiungono altri grandi interpreti francesi come Fabrice Luchini e Nicole Garcia. L’altro film dell’Eden è Vangelo secondo Maria (ore 16/18.15/21), tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Alberti. Siamo a Nazareth: storia di una giovane donna chiamata Maria e del suo incontro con un falegname dal nome Giuseppe. I due difficili ruoli sono affidati al talento di Benedetta Porcaroli e all’esperienza di Alessandro Gassmann. Nel ruolo di Erode il bravo attore fiorentino Maurizio Lombardi. Al Terminale due film francesi: Il caso Goldman riporta alla luce un fatto di cronaca del 1976, un militante di sinistra accusato di duplice omicidio (oggi 19/21.15 domani 16.45/19); l’altro film è Chien de la casse" (oggi 17, domani 21.15). Per Cinefilante domani alle 10.30 Omaggio a Rossini e Colazione vinilica. Al Pecci il nuovo film di Federico Bondi Superluna (oggi e domani 16.45) e Furiosa – A Mad Max saga, nuovo episodio di una serie arrivata sugli schermi nel 1979 con un giovanissimo Mel Gibson, con la regia dell’australiano George Miller (oggi 18.15/21 domani 18.15/21)

Federico Berti