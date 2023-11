La giornata delle professioni . Palazzo Vaj per gli alluvionati: "Vicini alla città che soffre"

Una festa all’insegna della solidarietà. La seconda edizione della ‘Giornata delle Professioni’, l’iniziativa in programma sabato 2 dicembre promossa a Palazzo Vaj (via Pugliesi) per raccontare la storia della casa dove convivono otto ordini e collegi di professionisti, quest’anno sarà caratterizzata da una raccolta fondi in favore degli alluvionati attraverso il fondo del Comitato Città di Prato Pro Emergenze. I professionisti apriranno le porte delle loro sedi a partire dalle 15.30 per raccontare la loro attività. "Prato troverà la forza per rialzarsi, siamo in stretto contatto con imprese e persone in grande difficoltà e questo vuol essere un modo concreto per esprimere solidarietà e stare accanto alla città che soffre", spiegano il presidente del Palazzo delle Professioni, Marco Dominici, e tutti gli altri presidenti di ordini e collegi. Alle 16 l’associazione Arcantarte animerà un laboratorio artistico per bambini, un’ora dopo si terrà il concerto-omaggio a Ennio Morricone con l’Ensemble Terzo Tempo. La conclusione alle 19, con il brindisi di auguri, e il saluto dei padroni di casa, i presidenti di ordini e collegi. Attraverso questa iniziativa si rafforza l’impegno del Palazzo delle Professioni nel dialogare con la città, mettendo in evidenza il valore di quello che ancora oggi resta un progetto pilota, che viene studiato e fa da apripista anche per altre realtà. A Palazzo Vaj, infatti, hanno sede e possono collaborare insieme gli ordini degli architetti, degli avvocati, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, dei farmacisti, degli ingegneri, dei periti industriali e il collegio dei geometri.

Tornando all’omaggio a Morricone, il pianista-compositore Massimo Barsotti ha elaborato alcuni dei temi più famosi scritti per il cinema. Partendo dalle intuizioni melodiche di Morricone, le elaborazioni di Barsotti si espandono creando così strutture autonome in una versione musicale originale. Le musiche verranno eseguite da Massimo Barsotti e l’Ensamble Terzo Tempo con la soprano Elisa Bonora.