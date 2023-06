La Fondazione di Prato guida Acri, Diana Toccafondi coordina il Comitato Piccole e Medie Fondazioni

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha assunto, per la prima volta, un significativo ruolo in Acri, l’associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio (107 in tutta Italia). A coordinare il Comitato Piccole e Medie Fondazioni, uno degli organi di governo di Acri, è stata chiamata la presidente della Fondazione pratese, Diana Toccafondi. Il Comitato, che approfondisce tematiche di interesse delle Fondazioni di piccola e media dimensione patrimoniale, è un importante tavolo di scambio e di condivisione di esperienze. "Senz’altro il confronto sul ruolo di servizio alle comunità locali che può essere svolto dalle Fondazioni è necessario e utilissimo – sottolinea Toccafondi – le nostre istituzioni sono impegnate ad accompagnare e a sostenere le persone e i territori in una fase storica molto difficile e di grande mutamento, la condivisione di obiettivi e progettualità può essere davvero di notevole aiuto per tutti". Del Comitato fanno parte i presidenti delle Fondazioni CR Ravenna, Cr Gorizia, Puglia, Salernitana, Tercas, CR Fermo, CR Carrara, Estense, Cr Alessandria, CR Pesaro, Pescabruzzo, CR Fossano, CR Imola, Livorno, Carivit, Agostino De Mari, CR Calabria e Lucania, Cr Volterra, CR Spoleto, Cr Foligno, Cr Vignola, Cr Mirandola. In quanto coordinatore del Comitato, Diana Toccafondi entrerà anche a far parte del Consiglio di Acri, organo di indirizzo strategico con funzioni di amministrazione generale dell’Associazione, che ha competenza su tutte le questioni di interesse per le Fondazioni.