La figlia: "Grazie dell’amore" Arriva il primo spettacolo

"Grazie dell’amore. Non riesco a rispondere, vi leggo tutti. Un abbraccio". Sono le poche parole di Ginevra Nuti, figlia unica di Francesco, che in questi giorni di dolore è rimasta nel silenzio accanto alla madre Annamaria Malipiero. Dopo la morte di Nuti i social sono stati inondati di messaggi di affetto non solo da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche da parte di tante, tantissime persone comuni che hanno voluto far sentire concretamente il proprio affetto soprattutto alla figlia Ginevra.

"La carriera di Francesco è stata straordinaria e memorabile, esattamente come testimoniano i tantissimi messaggi arrivati dopo la sua scomparsa, carichi di un sentimento figlio di un apprezzamento comune", ha ricordato l’assessore Mangani. Intanto il primo appuntamento in cartellone per ricodare Francesco Nuti è previsto martedì 18 luglio nel Chiostro di San Domenico ad ingresso libero con "Tutta colpa di Cecco", lo spettacolo con Stefano Simmaco, Fabio Giuliani, Niccolò Storai. Saranno proiettati spezzoni di film accompagnati dalle musiche più celebri.