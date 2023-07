La festa etrusca ai Gigli Un weekend nella storia

Due giornate in compagnia degli Etruschi per unire il divertimento alla conoscenza di questo popolo che fa parte del nostro passato. La Festa Etrusca arriva per la prima volta in un centro commerciale e sbarca a I Gigli domani e domenica 30 con tante iniziative per tutte le età in Corte Lunga dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21. Attraverso momenti didattici, musica, laboratori e rievocazioni storiche i visitatori potranno conoscere gli usi e i costumi dell’antico popolo. Grazie ai laboratori gratuiti a cura delle associazioni Ruva Leu e Ninfe Nereidi Danze Antiche, i più piccoli avranno la possibilità di sperimentare varie attività come la decorazione. Entrambe le giorante si concluderanno con spettacolo di danze etrusche e rievocazione di antichi combattimenti. Quello de I Gigli sarà il primo appuntamento di Festa Etrusca 2023, che farà tappa anche al Parco Archeologico Baratti-Populonia, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. Tra gli appuntamenti in programma anche i laboratori "Il cibo degli antichi" e "I banchetti etruschi". La manifestazione è prodotta da Entertainment Game Apps, Ltd., con il sostegno scientifico del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in collaborazione con la capitolina Fondazione Dià Cultu ra e l’associazione culturale ChissàDove di Roma, oltre al supporto dell’agenzia Toscana Promozione Turistica e della Regione Toscana. Il programma completo è disponibile sul sito www.igigli.it