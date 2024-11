La Festa dell’Olio anima la Rocca: "Già prenotazioni da tutta Italia"

Ci sono già prenotazioni da tutta Italia per la tradizionale Festa dell’olio capace di attrarre migliaia di visitatori ogni anno. Il prossimo fine settimana è il momento più atteso dell’edizione 2024 della manifestazione promossa dal Comune di Montemurlo con l’associazione Il Borgo della Rocca e il Comitato Festa dell’Olio. Una festa che sa unire la promozione l’olio alle bellezze artistiche e storiche, nonché il grande mondo dell’associazionismo locale, sempre pronto a collaborare per restaurare il borgo della Rocca.

"Sono ben 35 le associazioni che a vario titolo collaborano per la riuscita della festa, nata proprio 29 anni fa come festa delle associazioni. I volontari sono i veri protagonisti delle varie iniziative", ricorda Alessandro Franchi, presidente dell’associazione Il borgo della Rocca. Quest’anno l’obbiettivo della festa è la raccolta fondi per poter portare a termine i lavori di restauro del porticato seicentesco della pieve di San Giovanni Decollato. "Il costo stimato del restauro di circa 50mila euro - aggiunge Cinzia Menichetti del Borgo della Rocca – Un’occasione per migliorare l’accoglienza anche dei pellegrini che percorrono il Cammino di San Jacopo in Toscana". Venerdì alle 19 appuntamento al frantoio della Rocca con l’assaggio degli oli in gara al sesto concorso ’Olio di Casa nostra’, al quale prenderà parte l’esperto Massimo Gori. Durante la serata sarà votato e decretato l’olio montemurlese più buono. Sabato la mattina si apre alle 10,30 al Centro Giovani David Sassoli (piazza Don Milani, 3) con un convegno sull’olio promosso dal Comune con Coldiretti. "Sarà l’occasione per fare il punto sull’annata olearia ma soprattutto per approfondire il tema dell’impatto dei cambiamenti climatici anche sulla nostra agricoltura", sottolinea l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero. Nel pomeriggio di sabato alle 14,30 da piazza Castello partirà l’escursione ’Alla ricerca delle antiche mura’, mentre alle 16,30 nella pieve di San Giovanni Decollato concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi in onore di Santa Cecilia.

La festa dell’olio 2024 arriverà al suo momento conclusivo domenica 17 novembre che si svolgerà in piazza Castello e nel borgo della Rocca di Montemurlo. Dalle ore 9,30 si potranno conoscere e gustare gli oli di Montemurlo grazie allo stand allestito dall’associazione Filiera Corta. Anche quest’anno torna poi la Camminolio, una passeggiata tra gli olivi e percorsi naturali, per tutto il giorno stand gastronomici, musica e gruppo storico.

Silvia Bini