La festa del cioccolato in piazza Duomo

Torna dal 13 al 15 ottobre, per la sua dodicesima edizione, "Un Prato di Cioccolato", la festa del cioccolato artigianale, un goloso e divertente viaggio alla scoperta del buon cibo degli dei. La manifestazione rappresenta per adulti e bambini l’evento più dolce dell’anno ed è organizzata da Chocomoments con il Patrocinio del Comune di Prato in collaborazione con Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato, Unione Prato Imprese. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti: il venerdì e la domenica dalle 10 alle 20; il sabato dalle 10 alle 24. Quest’anno la manifestazione si arricchisce di un’importante collaborazione con Unicef con lo scopo di raccogliere fondi per i loro progetti. Saranno molti gli eventi da non perdere durante i giorni di Un Prato di Cioccolato dove la dolcezza si accompagnerà alla solidarietà. La tre giorni Choco-Solidale si aprirà con la Tavoletta da Guinness che quest’anno raggiunge i 35 metri. La tavoletta verrà realizzata in piazza Duomo sabato alle 18 e sarà arricchita dai Biscotti di Prato (in collaborazione con Pasticceria Peruzzi e Premiata Fabbrica di Biscotti Antonio Mattei). A seguire una degustazione ad offerta per tutti, il ricavato sarà devoluto alle iniziative Unicef per l’emergenza Marocco.