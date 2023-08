La "Festa del Bambino" oggi al Luna Park

Giornata speciale al Luna Park in viale Marconi. Torna oggi la Festa del Bambino: per tre martedì consecutivi – oggi, il 5 e il 12 settembre – promozioni sui biglietti delle giostre per i ragazzi fino a 14 anni grazie alla formula dei coupon "Prendi due e paghi uno". I coupon vengono pubblicati su La Nazione la domenica precedente la Festa.