La festa dei bambini. Il volo della Befana tra caramelle e magia. E il centro si riempie

La vecchietta più simpatica della storia è scesa, con tanto di scopa e fazzoletto in testa, in piazza Duomo, rispettando la tradizione e regalando caramelle e sorrisi ai bambini. Befana dei pompieri protagonista ieri pomeriggio in un centro gremito di famiglie, con intrattenimenti per i più piccoli e simulazioni di interventi in situazioni di emergenza: un modo divertente e gioioso, da parte dei pompieri, per raccontare ai piccini il loro lavoro. C’è chi si è anche improvvisato ‘giovane aiutante’ usando la lancia ad acqua e sentendosi per qualche istante già grande.

Ma il momento più atteso dai bambini, quello che ha portato tutti con lo sguardo verso il cielo, è stata la tradizionale discesa della Befana dal campanile del Duomo tramite la teleferica. Un volo che da tanti anni riempie il momento di magia. Il pomeriggio di festa, lo ricordiamo, è stato organizzato dai vigili del fuoco, in collaborazione con la diocesi e il patrocinio del Comune. Le caramelle che hanno fatto felici i bambini sono state donate da alcuni sponsor, tra i quali Esselunga, Euroingro, OperaPrima, Ordine degli Ingegneri, Coedil e Gepa. In piazza, tra le tante famiglie intervenute agli eventi organizzati nel giorno dell’Epifania, era presente anche la sindaca Ilaria Bugetti.

In tarda mattinata, come da tradizione, la Befana dei pompieri aveva fatto tappa anche tra i piccoli pazienti del reparto di pediatrica dell’ospedale Santo Stefano, che non potevano partecipare ai giochi in centro storico, portando loro doni, allegria e caramelle.