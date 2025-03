La fenomenologia del “branco“, parola al criminologo

Lente d’ingrandimento su "Il Branco. Storie di giovani, di violenza e di noia" che è anche il titolo del libro del criminologo psicoterapeuta, psicopatologo clinico e forense, docente universitario Silvio Ciappi (nella foto) che giovedì 20 alle 20 all’Art hotel Museo sarà ospite del Lions Malaparte. In dialogo con Ciappi: Giuseppe Roberto Troisi, psicologo e psicoterapeuta; Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana; Lucia Schiaretti presidente facente funzione del Tribunale di Prato. Al centro dell’incontro la violenza giovanile e il concetto di "branco" nella società moderna, evidenziando come questo plasmi i giovani, alimenti conformismo, solitudine e violenza, e rifletta le dinamiche del mondo. Ciappi ha svolto operazioni peritali sui più importanti casi di cronaca in Italia: "Il branco - dice - è anche la nuova dimensione della società attuale, un mondo orizzontale che ci vuole felici e vincenti, conformi e compiacenti, in cui persino la violenza e il dolore sono spettacolarizzati". Per informazioni e prenotazioni, telefono 335.7326890.