La faccia sorridente della città Le riviste del Buzzi e del Gam Il talento speciale di riderci su

di Roberto BaldI Non c’è mai garbato piangerci addosso. Anche quando le cose andavano di traverso, abbiamo colto gli aspetti divertenti dell’esistenza, senza presumere di essere Atlante che porta il mondo sulle spalle. E a guardare "La vita è bella", uno dei film migliori della storia del cinema dove l’olocausto viene raccontato attraverso il gioco per esaltare appunto la bellezza della vita, si capisce che solo un pratese naturalizzato come Benigni, nato ad Arezzo, poteva realizzarlo con la vis comica cara appunto ai pratesi. E’ con questo spirito di divertimento e di fiduciosa attesa nel domani che ci hanno accompagnato negli anni due spettacoli fondamentali come quello delle Pagliette del Buzzi e la rivista del GAM (gruppo autonomo di medicina) oggi trasfuso in "Camici miei" a descriverci il film della vita in Prato. La rivista del Buzzi è la faccia sorridente di una città che rispecchia se stessa con comicità e verismo, ripercorrendo la storia dei primi cenci arrivati a Prato per iniziativa del genio del marketing Datini, la crisi del tessile, e soprattutto la fede sempiterna nel futuro. Un modo tutto pratese di esorcizzare i momenti bui: si è resistito all’acrilico, si è sgominata la finta pelle; si è superata la...