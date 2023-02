La due giorni a Officina per conoscere e scoprire i segreti della street art

Nell’ambito del progetto ’Color-azioni-urbane’, realizzato con il contributo del consiglio regionale della Toscana, il Comune di Prato organizza, nei giorni 22 e 23 aprile ad Officina giovani il workshop ’Trasformazione urbana e street art’, tenuto dagli street artist internazionali Alice Pasquini e Uno. Le iscrizioni sono aperte. Si tratta di un workshop teorico-pratico, gratuito e con obbligo di iscrizione, di due giorni, con quattro sessioni, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 per entrambi i giorni. I temi affrontati riguarderanno la street art e in particolare cosa significa ‘fare street art’ e sotto quali forme si manifesta, la sua evoluzione dagli anni 50 del secolo scorso ad oggi attraverso video e foto degli artisti e delle loro opere più significative. Inoltre, verranno insegnate varie tecniche di pittura sui muri, tra cui l’uso di bombolette spray e la creazione degli stencil (mascherine ritagliate secondo diverse forme e disegni), usate per decorare pareti e superfici. Al workshop sono partecipanti di età tra i 18 e i 35 anni. Per informazioni e modalità di iscrizione consultare il sito di Officina giovani.