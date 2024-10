La domenica in Lazzerini: le proposte

Una domenica in Lazzerini. Oggi tornano le Domeniche piccine: dalle 10 alle 12, nello spazio piccoli della sala ragazzi e bambini le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Il tema di questa domenica è ‘Nomino il mondo’.

Sempre nella sala ragazzi e bambini oggi alle 16 al via il ciclo di incontri gratuiti per bambini dai 4 anni in su dal titolo "Vorrei un tempo lento lento": con l’autunno ricomincia la scuola e le tante attività che riempiono le giornate e allora ogni domenica pomeriggio di ottobre con Alessandra Forlani i piccoli proveranno a portarsi dietro un po’ del tempo lento dell’estate con la lettura di storie che invitano all’esperienza della lentezza. Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online disponibile a questo link: bit.ly/form-tempolento-halloween. Non solo per i piccoli. Oggi alle 17 al via il nuovo ciclo di Incontri con autrici e autori, organizzato dalla Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori. Primo ospite sarà lo scrittore Matteo Marchesini (foto), autore del libro Iniziazioni, pubblicato da Elliot. Sullo sfondo c’è l’Italia, dal tramonto del Novecento a oggi. Dialoga con l’autore Mauro Parrini.