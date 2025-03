La domenica al cinema: ecco i titoli

Una domenica al cinema, ecco il cartellone. L’Eden propone Un amore di ragazzo, il film di Michael Morris con Renée Zellweger, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall (alle 16, 18.15 e 21); Follemente, la commedia di Paolo Genovese che è già un successo con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria (alle 16, 18.15 e 21) e The Brutalist di Brady Corbet con Adrien Brody (nella foto), candidato a ben dieci premi Oscar, tra cui miglior film, migliore regista e migliore attore protagonista (alle 16 e 20). Al Terminale c’è lo splendido Il seme del fico sacro (oggi 16 e 21.15, domani 15.15 e 18.15) e la novità Noi e loro, con Vincent Lindon (alle 21.15). Per la rassegna Cinefilante alle 10.30 La chiocciolina e la balena Zog e I medici volanti. Il cinema Pecci propone A real pain, scritto, diretto ed interpretato da Jesse Eisenberg (alle 16.15 in versione originale con sottotitoli, alle 18.15 e alle 21 in italiano). Infine, al Garibaldi Milleventi ci sono Maria, il biopic sulla Callas interpretato da Angelina Jolie, Valeria Golino, Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino (alle 18.30 e alle 21); per le famiglie c’è Flow – Un mondo da salvare, cartoon candidato all’Oscar in due categorie, miglior film d’animazione e miglior film straniero per la Lettonia (alle 16.40).