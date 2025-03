La diocesi piange Alessia Cambi. Addio alla "missionaria digitale"

Aveva solo 48 anni ed è morta per un malore improvviso, durante la notte. La comunità cattolica di Prato piange la scomparsa di Alessia Cambi, catechista, molto impegnata negli oratori della città. Alessia nella notte tra giovedì e ieri si è sentita male nella sua casa di via Santa Gonda dove viveva da sola ed è riuscita a chiamare il 118: i soccorritori sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco, comprendendo subito la gravità della situazione. Purtroppo la catechista è morta durante il trasferimento all’ospedale di Careggi, con ogni probabilità a causa di un infarto. La salma della catechista è esposta alla Misericordia, il funerale sarà lunedì alle 10 nella chiesa di San Pietro a Mezzana.

Alessia Cambi era molto conosciuta in città, partecipando attivamente alle iniziative della diocesi. Ha insegnato catechismo per molti anni alla parrocchia della Castellina, negli ultimi anni aveva intrapreso vari progetti di pastorale giovanile, con il suo canale Youtube e i gruppi educativi su whatsapp, in cui cercava di parlare di fede ai ragazzi con i linguaggi a loro più vicini, come la musica. Amava definirsi una missionaria digitale. Grazie alla mamma Selby, di origini americane e in passato coordinatrice degli Amici dei musei di Prato, aveva fatto conoscere a tanti giovani pratesi il gioco del lacrosse, uno sport molto praticato negli Stati Uniti (è una disciplina simile all’hochey su ghiaccio, che però si gioca sull’erba).

In passato si era impegnata anche in politica, prima con Forza Italia, poi con Fratelli d’Italia, partito per cui nel 2019 si era candidata al consiglio comunale. Fra i messaggi di cordoglio anche quello del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli: "Sto piangendo. Ci conosciamo da tutta la vita, la primina insieme, la politica, la Chiesa, i dissidi, qualche battibecco, ma tanto tanto affetto da sempre. Sono vicino a Gregory, Selby, Mario. Che dispiacere enorme", le sue parole su Fb. "Mi piace ricordarti come colei che portò a Prato il Lacrosse, che ci ha fatto crescere insieme e che ha visto anche la nostra squadra trionfare nel campionato da neofiti. Quella vittoria rimarrà un simbolo di determinazione e di passione. Ti porterò sempre nel cuore, con rispetto e gratitudine per tutto ciò che hai dato a questa città", il messaggio di Simone Spezzano.