La Declassata e il giallo della benzina

Ci mancava il giallo della benzina nel già caotico traffico cittadino. Ieri mattina una decina di auto si sono fermate una dopo l’altra mentre percorrevano la Declassata. Circolazione subito in tilt e non poteva essere altrimenti sia per l’ora di punta sia per l’intervento di più carroattrezzi (il tratto paralizzato è stato quello compreso tra la rotonda di via dei Trebbi e quella di Capezzana). Con molta probabilità il motivo dei guasti delle auto è dovuto al carburante che è stato usato per fare rifornimento. Sono in corso accertamenti per capire se davvero l’origine dei guasti è legata al carburante: gli stessi gestori del distributore Tamoil stanno facendo verifiche anche se succcessivamente non si sono registrati problemi.