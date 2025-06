La De Amicis perde una sezione. Da settembre una classe mista. Le famiglie: non è la soluzione

Per la prima volta a Poggio a Caiano ci saranno solamente due sezioni alla scuola dell’infanzia "De Amicis" di Poggetto. A settembre la sezione C verrà unita alla B, formando una classe mista di 4 e 5 anni, per un totale di 22 alunni. L’accorpamento è una decisione dell’ufficio scolastico provinciale e avrà come conseguenza che una docente della scuola dell’infanzia "Pertini" di Poggio (stesso istituto comprensivo) risulterà perdente posto. I bambini della classe 2A della Pertini, pertanto, dovranno salutare una docente che li ha accompagnati per due anni e che ha instaurato con loro un dialogo educativo efficace. Poi ci sarà la ridistribuzione delle insegnanti della scuola, in quanto due della De Amicis dovranno essere trasferite alla Pertini. Alla scuola De Amicis rimarranno solo due sezioni con un totale di 4 docenti. "Le ore di compresenza – spiegano alcuni genitori - sono solamente 2 al giorno e nelle ore restanti la sorveglianza della classe è affidata a una sola insegnante. In passato, nel caso di assenza di una docente gli alunni della classe venivano distribuiti nelle altre due sezioni. Ma se questo avvenisse l’anno prossimo, una sola insegnante si troverebbe a sorvegliare 45 alunni. Come sarà gestita tale eventualità?. La scuola può richiedere un supplente solo nel caso di assenza continuativa di più di 15 giorni". Le mamme della sezione C sperano nel ripristino delle tre sezioni alla De Amicis. L’accorpamento poteva magari essere evitato distribuendo alcuni dei 23 nuovi iscritti al primo anno della De Amicis nelle altre due sezioni. "Il totale iscritti è inferiore di soli 2 elementi rispetto all’anno scorso - concludono le mamme – Perdere una sezione oggi potrebbe avere conseguenze in futuro, come la chiusura della scuola De Amicis. Confidiamo in un appoggio da parte della dirigente scolastica, del sindaco e dell’assessore alla pubblica istruzione nel tentare ogni strada possibile affinché vengano ripristinate le due sezioni".

M. Serena Quercioli