La consegna del "Sangiorgino" Torna il premio alla solidarietà

Saranno consegnati sabato alle 15,30 nella sala conferenze della biblioteca Lazzerini i riconoscimenti "Sangiorgino 2023" da parte del Centro Culturale I Ragazzi di San Giorgio APS, con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione. Alla presentazione dell’iniziativa, arrivata alla decima edizione, erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, Fabio Romanelli presidente del Centro Culturale I Ragazzi di San Giorgio Aps Ets, Claudio Biancalani vice presidente e Ivana Fiorita.

Il riconoscimento, fin da quando è stato istituito nel 2008, intende contribuire alla diffusione di una cultura di solidarietà fra i popoli, promuovere modelli di fratellanza e convivenza pacifica e premiare associazioni, enti, aziende, personalità e persone che si siano distinte in queste categorie: ambito sociale, ambito umanitario, ambito culturale, ambito sportivo e speciale. "E’ una storia pazzesca quella dei ragazzi di Sangiorgino, nata fra l’amicizia e la goliardia e che si è poi trasformata in qualcosa di estremamente strutturato, un racconto della nostra città che premia chi si è contraddistinto nel volontariato – ha affermato il sindaco Matteo Biffoni –. Una bellissima storia tutta pratese o ‘sangiorgese’ e riteniamo utile come amministrazione accompagnare questa associazione nel percorso che sta facendo, perché riescono ad offrire un giusto riconoscimento a chi dà una mano alla nostra comunità". "Con il nostro centro vogliamo premiare anche quelle piccole associazioni che non hanno avuto un riconoscimento ufficiale – ha aggiunto Fabio Romanelli – Siamo una ventina di soci e tutti insieme portiamo avanti il nostro obiettivo, nonostante i giovani siano meno e la mentalità di essi sia cambiata rispetto ai tempi in cui eravamo noi al loro posto".