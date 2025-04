La città delle 100 ciminiere. Da Giunti

Oggi alle 17 alla Libreria Giunti al punto la presentazione del libro La città delle 100 ciminiere (Giunti) di Gabriele Cecconi (nella foto). Dialoga con l’autore lo storico ed ex docente universitario Walter Bernardi. Un romanzo storico ambientato nella nostra città, in un periodo che va dal 1900 al 1950. Cinquanta anni di storia che vedono protagoniste tre famiglie pratesi: i Bresci operai, i Gori contadini e i Magni industriali (Spartaco Bresci rappresenta lo spirito di molti pratesi che fin da bambino andavano a "fare i cannelli" mentre Donatello Magni è titolare di un lanificio tra i più fiorenti della città). Le vicende dei personaggi che si intrecciamo con gli avvenimenti più importanti della storia d’Italia; la prima guerra mondiale, la nascita del fascismo, la seconda guerra mondiale, la Resistenza, la nascita della Repubblica e la faticosa ricostruzione industriale del dopoguerra, la ristrutturazione delle fabbriche e la nascita di migliaia di piccoli artigiani, fino agli anni del boom economico che faranno appunto della città delle cento ciminiere, il distretto tessile più importante d’Europa. Infine, a proposito di storia e di libri, da ricordare che oggi e domani nella Saletta Valentini in via Ricasoli, dalle 10 alle 18 è aperta la Fiera del libro con testi antichi, edizioni limitate e esaurite a cura dell’associazione Asterisco.