La città a due facce: zone da 3000 euro al metro quadro e da 1300

In generale si cercano soprattutto bilocali e trilocali e fra i cittadini non italiani, sono in prevalenza cinesi ed albanesi a richiedere un mutuo. A livello di quartieri, La Pietà e la Castellina si confermano i quartieri più costosi in cui acquistare casa, mentre il Soccorso è il quartiere più economico. Più abbordabili rispetto a Prato Montemurlo e soprattutto la Valbisenzio.

In generale i quartieri della Pietà e della Castellina si confermano le zone più costose: la valutazione media al metro quadro raggiunge 3500 euro per una nuova costruzione, scende a 2500 euro per l’usato ristrutturato. Subito dopo, a quota 2100 per il ristrutturato, c’è la zona Galceti – Villa Fiorita – Figline (dove il nuovo costa 3000 euro al metro quadrato). Più o meno allo stesso livello La Querce: anche in questo caso 3000 euro al metro quadro per il nuovo, 1850 per l’usato ristrutturato. All’estremo opposto, resta il Soccorso: 1300 euro al metro quadro per l’usato ristrutturato.

Guardando invece a livello provinciale, sono Montemurlo e Vaiano a far registrare i valori medi più elevati per quanto riguarda il ristrutturato: 1600 euro in entrambi i casi, con Montemurlo che costa mediamente 200 euro in più per il nuovo (2400 euro al metro quadro contro 2200). Bagnolo la frazione più costosa, con 3000 euro al metro quadro. Cantagallo resta il Comune più economico, con 1200 euro al metro quadrato: un mercato che riflette le difficoltà logistiche di raggiungere la zona montana lontana dalla città.

A proposito di affitti crescono le richieste di quelli transitori da 6 a 18 mesi. Il 5% delle richieste arriva da società che hanno vinto appalti per grandi lavori in città o provincia, a partire dalla fibra, che preferiscono affittare appartamenti per i propri dipendenti piuttosto che rivolgersi ad alberghi o altre strutture turistiche.