La Cgil apre una sede all’Interporto: "Accanto ai lavoratori per i diritti"

Taglio del nastro per la sede della Cgil all’Interporto della Toscana Centrale di Prato. "L’Interporto è un’infrastruttura logistica – spiega Lorenzo Pancini, segretario generale della Camera del Lavoro di Prato, presente all’inaugurazione della nuova sede – dove lavorano circa 2.000 persone, direttamente o indirettamente. Lavoratori che hanno posizioni contrattuali diverse e, in molti casi, precarie. A questi, lavoratrici e lavoratori, vogliamo assicurare una maggiore rappresentanza e una maggiore tutela dei loro diritti". Si chiama ‘contrattazione inclusiva’, la capacità di dare voce a lavoratori presenti in una stessa area o in uno stesso sito produttivo con situazioni differenziate e, spesso, con scarso potere sindacale. La Cgil Toscana punta ad estendere la contrattazione inclusiva, e l’apertura di una sede della Camera del Lavoro di Prato all’Interporto di Gonfienti rientra in questo progetto.

La sede Cgil ospiterà due categorie: la Filt Cgil (Federazione italiana lavoratori trasporti) e la Filcams Cgil (Federazione italiana lavoratori commercio albergo, mensa e servizi). La Filt sarà presente il mercoledì dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16 e il venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 13 alle 15 (telefono 345 6183400, email [email protected]; oppure telefono 349 9350236, email [email protected]); la Filcams il primo e terzo martedì del mese dalle 9 alle 13 (per appuntamento: [email protected]).

Nella sede Cgil all’Interporto opereranno su appuntamento anche il patronato Inca (telefono: 199 100 730 da mobile, 800 730 800 da fisso; https://prenotazioni.regionale.tosc.cgil.it) e il Caaf Cgil (email: [email protected]; telefono: 199 100 730 da mobile, 800 730 800 da fisso).