La cerimonia dei Maestri del lavoro. Le Stelle al merito a cinque pratesi

E’ stata una cerimonia carica di emozione per i cinque nuovi Maestri del lavoro pratesi, che hanno ricevuto le Stelle al merito del lavoro nel salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze nel giorno del primo maggio. Doppia festa per i cinque concittadini e per altri 70 toscani insigniti dell’onorificenza, conferita dal presidente della Repubblica. I pratesi sono Ettore Bertola e Laura Cialdi per Cromos srl, Luca Faggi per Marini-Industrie, Isabella Lorenzini per Homo snc e Cristina Ruggeri per Plastylenia spa. Alla cerimonia ha preso parte Michela La Iacona, il nuovo prefetto di Prato, che si è congratulata con ciascuno dei pratesi eccellenti, oltre ai sindaci dei territori (presenti l’assessore Flora Leoni per Prato e Primo Bosi per Vaiano) e a Mauro Gori, console di Prato della federazione dei Maestri del lavoro. Il settore a cui afferiscono Cromos e Marini Industrie è il tessile; Homo è un negozio specializzato in abbigliamento da lavoro e Plastylenia è specializzata in imballaggi flessibili. Le motivazioni delle onorificenze sono varie. A Ettore Bertola per aver contribuito "al miglioramento della parte funzionale della Cromos, mettendo a punto un sistema di controllo di processo gestibile da remoto, con riduzione al minimo le tempistiche di fermo-macchina e relativi cali di produzione". La Stella per Laura Cialdi di Cromos è motivata per l’impegno "nel far rispettare le norme di sicurezza sul lavoro, specie ndurante il covid, dando, fino al pensionamento, un importante contributo con la realizzazione di un programma previsionale". A Luca Faggi (Marini Industrie) è riconosciuto che "nel corso degli anni si è prodigato per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale nella Marini-Industrie". A Isabella Lorenzini (Homo) è riconosciuta la grande professionalità "nell’insegnamento del lavoro a stagisti e apprendisti" e a Cristina Ruggeri (Plastylenia) la capacità "a responsabilizzare "i propri collaboratori, cercando di renderli autonomi ma senza lasciarli mai da soli".

Sa.Be.