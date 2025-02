La carica di Limberti, stacanovista del Prato: "Che batosta il derby. Riscattiamoci subito"

Voltare immediatamente pagina. E’ questa la parola d’ordine in casa Prato dopo il ko per 2-0 rimediato domenica scorsa al Marcello Melani in occasione del derby con la Pistoiese numero 101 della storia. Nella giornata di ieri, Remedi e compagni hanno ripreso ad allenarsi. Il mirino è già puntato sul prossimo appuntamento: il 25° turno del girone D di serie D prevede per i biancazzurri la gara casalinga contro il San Marino, quindicesima forza del torneo. Vincendo al Lungobisenzio, la truppa allenata da Marco Mariotti non solo avvicinerebbe quota 40 punti (attualmente sono 32), ma manterrebbe a debita distanza la zona playout, sulla quale ha un vantaggio di sei punti. Fra i protagonisti attesi domenica c’è Francesco Limberti, uno degli stacanovisti della formazione laniera. Basti pensare che il classe 2005 da inizio stagione ha collezionato 25 presenze fra campionato e coppa. Nelle ultime sei uscite, il nativo di Camaiore non è mai stato sostituito ed è addirittura da ottobre che non gioca meno di 83 minuti in un match.

"La sconfitta nel derby è stata una brutta batosta, ma bisogna cancellarla e restare concentrati, visto che domenica (calcio d’avvio alle 14.30) ci aspetta una sfida complicata contro il San Marino, che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. E’ un avversario ostico e difficile da fronteggiare. Penso che si chiuderà in difesa, ma servirà essere comunque bravi a prenderci i tre punti", le parole pronunciate in conferenza stampa dal numero 20 del Prato, che torna sul ko incassato a Pistoia: "Abbiamo affrontato una gran bella squadra. I primi minuti, a mio avviso, sono stati equilibrati, ma una volta che hanno trovato il vantaggio, per noi è stato complicato metterli in difficoltà. Se la classifica attuale rispecchia il nostro valore? Secondo me no, perché come gruppo meriteremmo di più. Ma non dobbiamo guardare la graduatoria – aggiunge il calciatore biancazzurro – ma le partite che ci restano da qui al termine del campionato. Vogliamo chiudere nel miglior modo possibile". Campionato che sta mettendo in evidenza le qualità di Limberti. "Sinceramente penso a fare bene per la squadra. Essere qui a Prato è un onore, do sempre il massimo ed è questo l’importante per me. Sono felice del percorso che sto facendo e spero di continuare a migliorare. Futuro? Al momento non ho idea di quello che accadrà, ma il mio contratto è valido fino al 2026".

Francesco Bocchini