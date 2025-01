La carica del capitano: "Qui solo chi dà una mano"

"Come ha affermato il mister, chi non è felice di stare qua è giusto che prenda un’altra strada sia per se stesso che per la squadra. Deve rimanere solo chi vuole aiutare il Prato. Comunque, tutti i nuovi che sono arrivati si stanno dimostrando degli splendidi ragazzi e il gruppo è coeso". Parola di Lorenzo Remedi, che si accoda a quanto dichiarato dal tecnico Marco Mariotti dopo lo 0-0 contro il Sasso Marconi. Frasi che l’allenatore biancazzurro, a detta del capitano, ha pronunciato in primis per caricare la squadra. "Siamo consapevoli che avremmo potuto fare qualcosa in più. Le parole del mister, con il quale ci siamo confrontati anche prima dell’allenamento sicuramente devono provocare una reazione di orgoglio e motivare il gruppo. Da quando è iniziato l’anno nuovo, nei primi tempi tendiamo a concedere qualcosa di troppo agli avversari. Domenica scorsa - racconta l’ex Aglianese - pensavamo di partire in maniera più aggressiva e invece abbiamo sofferto le loro ripartenze. Addirittura abbiamo rischiato di perdere, quindi per me può essere considerato un punto importante". Anche perché l’obiettivo del Prato resta la salvezza diretta. "Bisogna raggiungere la soglia dei 40 punti il prima possibile. Finché non centriamo questo obiettivo non possiamo pensare ad altro. Adesso è giusto guardare le squadre che ci stanno dietro". Domenica c’è in programma la trasferta sul campo del Tuttocuoio. "Lo affrontiamo nel momento peggiore, dato che loro vengono da una sconfitta per 5-0. In casa hanno ottenuto finora risultati convincenti, per cui ci aspetta una partita complicata. Scenderemo in campo anche con la voglia di riscattare il beffardo ko dell’andata, quando subimmo gol proprio all’ultimo". Una delle poche notizie positive del match contro il Sasso Marconi è stato il debutto di Davide Di Stefano. "Ha subito dimostrato il suo valore. Ci potrà dare una bella mano, così come Mazza".

Francesco Bocchini