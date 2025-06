La capitale delle orchestre. Una grande esibizione con 600 giovani musicisti

Saranno due serate all’insegna della musica d’insieme, dell’entusiasmo giovanile e del talento coltivato tra i banchi di scuola, quelle del 4 e 5 giugno all’Omnia Center in via delle Pleiadi. Torna per la terza edizione la Rassegna regionale delle orchestre scolastiche, promossa dall’Ufficio scolastico regionale nell’ambito del progetto Toscana Musica, e Prato si conferma tra le province più attive e partecipate di tutta la Toscana: ben 16 orchestre coinvolte e 631 giovani musicisti e musiciste in scena.

L’iniziativa, itinerante a livello regionale, fa tappa anche quest’anno in città con un doppio appuntamento dalle 18 alle 22, organizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Prato e Omnia Center. Alla manifestazione interverranno Maria Logli, assessora alle Politiche giovanili e all’inclusione, Giuseppe Tavanti, coordinatore del progetto Toscana Musica per l’Usr Toscana, e Ilaria Bonanno, referente per il settore musica e piano delle arti dell’Ufficio scolastico territoriale.

L’obiettivo della rassegna è valorizzare e potenziare l’attività musicale collettiva, offrendo a tutte le scuole, anche quelle senza indirizzo musicale, un palcoscenico prestigioso per esibirsi davanti a un pubblico. E il palco pratese risponderà con una partecipazione da record: 13 scuole secondarie a indirizzo musicale, il liceo musicale Cicognini Rodari, e le due formazioni orchestrali della Scuola comunale di Musica Verdi: la Simple Symphony (9-12 anni) e la Prato Sinfonietta (12-16 anni).

Si alterneranno sul palco, a partire dalle 18 l’istituto comprensivo Lippi, Bartolini (Vaiano), Pertini (Vernio), Margherita Hack (Montemurlo), Mazzei (Poggio a Caiano), Don Milani (Prato) e Mazzoni. Chiuderà la serata l’orchestra Prato Sinfonietta della Scuola di Musica Verdi, alle 21.30.

Oggi sempre dalle 18, sarà la volta dei ragazzi dell’istituto Mascagni, Puddu, Malaparte, Convitto Nazionale Cicognini, Marco Polo, Castellani (Iolo) l’orchestra Simple Symphony e infine si esibiranno i giovani musicisti del liceo musicale Cicognini Rodari. Una due giorni densa di suoni, voci e armonie, che coinvolgerà giovani e famiglie, insegnanti e pubblico, in un’esperienza artistica e formativa dal forte valore educativo e sociale. La musica si conferma così strumento di crescita, inclusione e cittadinanza attiva, capace di unire territori e generazioni.