La capacità di pensare in grande

Aggrappati a Sinner. Anche noi pratesi, reduci da una domenica segnata da un’altra sconfitta del Prato, nel derby contro l’Aglianese, e dal progressivo materializzarsi dei playout retrocessione. E’ stato bello riscoprire quel ragazzino sui campi del Tc Prato durante gli internazionali under 18, diciamo pure che ne avevamo bisogno per tornare a sognare. Sinner ha giocato e perso a Prato quando era ragazzino, poi Sinner ha sofferto e vinto in Australia diventando un pezzo della nostra storia. E allora che il suo esempio, la capacità di rialzarsi sempre e prima ancora di migliorarsi, la costanza, la crescita passo dopo passo, speriamo ci aiutino a pensare ancora in grande anche nello sport.