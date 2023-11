La biblioteca ha 40 anni. E tutta la comunità fa festa

Una biblioteca grande 40 anni. E’ stata una festa non certo formale quella celebrata sabato scorso nel salone comunale di Vaiano per il compleanno della biblioteca Basaglia, nata con questo nome nel 1983.

"La Basaglia è davvero una biblioteca di comunità, nata per volontà dei vaianesi che si sono mobilitati, che ancora oggi mantiene un legame fortissimo con i cittadini di tutte le età che la frequentano – hanno messo in evidenza il sindaco Primo Bosi e l’assessore alla cultura, Fabiana Fioravanti – è un patrimonio significativo che svolge un ruolo attivo e diffuso di promozione culturale e coesione sociale".

Il Comune di Vaiano, con la Fondazione Cdse, ha presentato una pubblicazione dal titolo "Seguendo i sogni" di Marco Cavallo. Nascita di una biblioteca di collettività".

L’hanno curata, raccogliendo anche alcune testimonianze, la bibliotecaria Lucia Pugi, e Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse.

"La storia della Basaglia inizia nel 1969 – ha raccontato Alessia Cecconi – con la delibera del consiglio comunale che fissa l’istituzione di una biblioteca pubblica comunale, la svolta arriva nel 1979 con l’apertura del servizio, affidato a Stefano Arrighini ed Enzo Carlo Taiti, che trova la sua prima sede al piano terra del palazzo comunale".

La biblioteca si sviluppa in un clima di grande vivacità socio-culturale e l’intitolazione nasce dal forte legame che il gruppo culturale de La Briglia stabilisce con Giuliano Scabia, collaboratore storico di Franco Basaglia. Per questo Marco Cavallo, il simbolo azzurro della liberazione dal manicomio, accompagna da sempre la storia della biblioteca di Vaiano.

I numeri parlano chiaro e raccontano questo rapporto profondo con la comunità. La biblioteca è luogo di socializzazione per tutta la cittadinanza e vanta quasi 4000 iscritti di ogni età su una popolazione di poco meno di 10mila abitanti (la Basaglia è comunque polo di riferimento per la Vallata). "L’attuale patrimonio ammonta a oltre 26700 unità – spiega Lucia Pugi – in gran parte volumi ma anche 1873 dvd e 256 cd ed è in costante aggiornamento".