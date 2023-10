La bella iniziativa. Quanto l’arte è per tutti

La bellezza a portata di tutti. Intesa Sanpaolo aderisce alla prima edizione del Festival È cultura!, la nuova manifestazione nazionale che si terrà dal 7 al 14 ottobre promossa dall’Abi e dall’Acri, con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf per promuovere lo sviluppo socioculturale del Paese. Sono previste iniziative anche alla Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato. Oltre all’ingresso gratuito sabato 7 e il 14 ottobre sarà possibile, per i bambini dai 6 ai 10 anni, partecipare al laboratorio "Chi cerca trova!" (per informazioni e prenotazioni contattare il numero verde 800.167.619 o scrivere a [email protected]). Una bella iniziativa per avvicinare tutti alla cultura e alla bellezza.