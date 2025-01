La Befana arriva dal campanile. Festa in piazza

Torna la tradizionale "Befana" dei vigili del fuoco. Anche quest’anno la simpatica "vecchietta" arriverà in piazza del Duomo calandosi dal campanile della Cattedrale. Tanti gli appuntamenti previsti per lunedì.

Dalla mattina i vigili del fuoco saranno in piazza Duomo per l’allestimento della discesa e il posizionamento dei mezzi.

Alle 11 la Befana andrà al Santo Stefano per far visita in alcuni reparti e portare doni e allegria. Dalle 15 inizierà la distribuzione di materiale da disegno ai bambini. Al calar del sole, tra le 17.30 e le 18 la giornata si concluderà con la discesa della "Befana" dal campanile del Duomo e la distribuzione di caramelle. E sarà festa per tutti.