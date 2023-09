La Baracca: va in scena la libertà. Le sorprese del nuovo cartellone

Riparte questa sera la programmazione del Teatro La Baracca, coraggioso spazio di resistenza culturale in via Frosini, animato da Maila Ermini (foto) e Gianfelice D’Accolti. Riparte alle 21.15 con "L’emeroteca di Fulvio", una serata di teatro aperto in ricordo di Fulvio Silvestrini, organizzata come lui avrebbe voluto: ognuno potrà portare, ma non sarà obbligatorio, un articolo a suo piacimento, tratto da un giornale in forma cartacea - per Fulvio non esisteva l’on line - e lo leggerà al pubblico, magari con un breve commento. L’offerta libera è gradita per sostenere le attività libere e indipendenti del Teatro la Baracca (uno dei luoghi da Silvestrini più amati in città). Ecco gli altri appuntamenti della prima parte della stagione, fino a dicembre.

Venerdì 22 e sabato 23 settembre, sempre alle 21.15, andrà in scena "Quattro gatti per quattro cani", una commedia dove lo spettatore diventa protagonista, e si confonde con l’attore; palco e platea si affrontano in un gioco comico e drammatico al tempo stesso. Un contrasto fra chi recita e chi guarda, una lotta al teatro da non perdere. La pièce scritta e diretta da Maila Ermini vedrà sul palco gli allievi del teatro La Baracca: Lisa Nuti Federica Vannacci Conall D’Alio Lorenzo Montecchi. Sabato 7 ottobre "Controdiva" Appuntamento con Clara Calamai": a 25 anni dalla morte della grande attrice, viene riproposto questo insolito monologo presentato per la prima volta nel 2019. Ripercorrendo la sua vita, se ne dà una versione insolita e spregiudicata, lontana dal mito che il cinema ogni volta crea. Scritto e interpretato da Maila Ermini. Venerdì 20 e sabato 21 ottobre "Ti ricordi della vita? Dialogo impossibile fra Roberto Giovannini e Sibilla Aleramo". Venerdì 10 e sabato 11 novembre è in cartellone "Ciccia mia. Una commedia dimagrante", storie dalla nostra ciccia - spiega Maila Ermini –, sempre più circuita tentata e afflitta, costretta a mangiare sempre più e allo stesso tempo a dimagrire. Venerdì 24 novembre torna "Il bignamino delle donne": dopo diversi anni di rappresentazioni in tutta Italia, si ripresenta alla Baracca questo excursus storicomico al femminile.

Anche quest’anno ci sarà l’appuntamento speciale di San Silvestro: domenica 31 dicembre alle 22 arriva "Novello Belfagor. Il diavolo è innamorato", commedia moderna che prende spunto dal Belfagor Arcidiavolo di Machiavelli, dove è dimostrato che anche il diavolo alla fine si fa tentare. Anzi, ci casca. Per informazioni e prenotazioni: [email protected].