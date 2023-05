La Badia è in tripudio Il museo fa 30 anni

Festa grande a Vaiano per due fine settimana in occasione del trentesimo anniversario del Museo della Badia, con eventi di vario tipo e aperture straordinarie. Sabato, per la Notte Europea dei Musei, l’apertura sarà anche in fascia serale (dalle 16 alle 20) e sarà possibile visitare la parte storica della Badia recuperata dai lavori di restauro. Domenica dalle 9 alle 21 la festa si sposta in strada, con la mostra mercato di fiori e piante "Badia in Fiore. Aria di Primavera a Vaiano", e lo street food delle associazioni di volontariato. Nel pomeriggio, poi, ai festeggiamenti per i trent’anni del Museo si unirà l’iniziativa del Centro Commerciale Naturale, con negozi aperti, animazione per i bambini e dimostrazione di attività sportive a cura delle associazioni e società sportive del territorio.

Sempre nel pomeriggio, al Museo della Badia, sarà inaugurata la mostra "Toscana Medicea – Ville e palazzi della grande famiglia negli acquerelli di Massimo Tosi", allestita nel cucinone dei monaci e nell’antica sala della Gualchiera fino al prossimo 16 luglio. Saranno esposti anche pregiati tessuti antichi donati da Anna Neri. Dopo i saluti istituzionali, l’intervento di Francesca Allegri su "Le donne di Casa Medici nel Rinascimento" e un intermezzo musicale a cura dell’associazione Do.Me.A. di Bagno a Ripoli con la soprano Silvia Materassi accompagnata da Gaia Palesati al piano. Sabato 20 alle 17.30 la sala della Gualchiera ospiterà quindi il concerto dell’ensemble Le Fisarmoniche del Conservatorio di Firenze mentre domenica 21 il Museo sarà aperto per una duplice ricorrenza: la XIII Giornata nazionale associazione dimore storiche italiane) e la Giornata Internazionale dei Musei di Icom (ore 10-12 e 16-19).

Claudia Iozzelli