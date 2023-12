Kairòs: la magia del circo di Natale con il Met a Coiano

Agli impianti sportivi Don Milton Nesi a Coiano oggi e domani alle 20.45, sabato alle 17 e alle 20.45, domenica alle 16 e alle 19 arrivano lo stupore e la magia del circo durante le feste di Natale con lo spettacolo Kairòs del Teatro nelle Foglie. Il Teatro Metastasio ringrazia di cuore la Parrocchia di Coiano, il Rugby Gispi Prato e il Circolo Tennis Paolo Ciampi che hanno reso possibili questi appuntamenti, mettendo a disposizione i propri spazi: è un bellissimo segnale per la nostra città quando le associazioni del territorio collaborano assieme per offrire alle famiglie, ai grandi e ai bambini un’occasione di gioia, divertimento e socialità. Lo spettacolo Kairòs unisce la forza del circo, l’improvvisazione del teatro di strada e la poesia del teatro di figura per condurre lo spettatore in una dimensione onirica ricreata da cordami, acrobazie e scenografie sorprendenti, tra clessidre, vele e rottami, attraversando nello spazio-tempo della fantasia. Concepito durante il periodo pandemico, il lavoro riflette sul tempo e la sua percezione nutrendosi di desideri e speranze, ma anche paure e incubi di un viaggio dentro se stessi compiuto nel tempo dilatato che tutti abbiamo vissuto.