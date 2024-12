Italian Gospel Choir in concerto. Un Natale di musica e solidarietà

La musica e la magia del Natale per una serata di beneficenza: si annuncia come un’occasione da non perdere quella che si tiene domani alle 20.30 al Beste Hub. Dopo l’evento dello scorso anno, in cui venne raccolta una cospicua somma da devolvere alle famiglie colpite dall’alluvione, Beste ripropone un momento di musica e solidarietà. L’appuntamento è domani con l’esibizione dell’Italian Gospel Choir, formato da oltre 40 coristi. Quest’anno, i fratelli Giovanni e Matteo Santi dell’azienda Beste hanno pensato di dedicare l’appuntamento natalizio a Dynamo Camp, Fondazione Meyer, Filmi (Fondazione italiana per lo studio e la lotta alle malattie infettive) e Kepos onlus. Con questo spirito Beste si impegna a trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà. Tutti i proventi saranno devoluti alle associazioni. saranno presenti per Filmi il dottor Matteo Bassetti, per Dynamo Camp Carlotta Sichi, Duccio Boldrini per Fondazione Meyer e Tamara Michelini per Kepos. Ospite speciale sarà Giacomo Galanda, giocatore di basket, che ha scritto il libro "La mia vita a spicchi", i cui proventi sono destinati a Dynamo Camp.