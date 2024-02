Italia Viva scarica l’assessore Sbolgi: "In giunta non ci rappresenta più"

Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’assessore Giacomo Sbolgi, in relazione al dibattito sul piano strutturale del Comune di Prato, Italia Viva Prato sente il bisogno di esprimere con nettezza la propria posizione. Le osservazioni dell’assessore, in particolare alla prospettiva di un candidato sindaco rappresentativo del terzo polo ed il rinnovo delle dichiarazioni precedentemente espresse in consiglio comunale lo scorso 27 luglio in merito all’adozione del piano strutturale, sollecitano un’approfondita riflessione e un impegno ad una chiara presa di posizione da parte nostra. Ribadiamo con decisione che la nostra posizione in merito al Piano Strutturale è quella fermamente espressa nel documento sottoscritto con le altre forze politiche del terzo polo. Tale posizione implica un impegno inequivocabile nella promozione di una candidatura a sindaco che rappresenti in modo autentico e coerente i valori e le aspirazioni di questa coalizione. Data la necessità di mantenere comportamenti coerenti e trasparenti tra le azioni dei nostri rappresentati e la linea politica ufficiale del partito, prendiamo atto che l’assessore Sbolgi ha inteso marcare un’evidente distanza dalla linea politica stabilita durante il congresso del 15 ottobre 2023, nonostante le mozioni presentate fossero sostanzialmente sovrapponibili fra loro, pertanto è venuto meno il suo apporto come rappresentante di Italia Viva Prato all’interno della giunta.

Parallelamente, con l’intenzione di mantenere una traiettoria di collaborazione e di sviluppo costruttivo, Italia Viva chiede un incontro al sindaco Biffoni al fine di valutare le possibilità per proseguire il percorso di collaborazione iniziato nel dicembre 2022, garantendo così che le indicazioni ricevute dai nostri iscritti durante il sopra citato congresso restino l’asse portante della nostra azione politica.

Veronica Versace Scopelliti

Presidente Italia Viva Prato

Andrea Arrigo Landi

Presidente comunale Italia Viva