Italia Viva, Sbolgi invita al dialogo interno per affrontare i problemi dei partiti

"I problemi nei partiti vanno affrontati internamente, e non urlati tramite le colonne dei giornali. Poi, ognuno fa le proprie scelte e ha il diritto di esprimere la sua opinione, ma sempre tramite la strada del dialogo e non dello scontro". L’assessore al centro storico e attuazione Pnrr in quota Italia Viva, Giacomo Sbolgi (nella foto) prova a riportare un clima di dialogo all’interno del partito pratese, dopo che la componente giovanile del partito ha espresso malumori attraverso dalle pagine de La Nazione sull’attuale gestione del coordinamento provinciale.

"Il partito ha il diritto di esprimere le proprie proposte e di indicare i propri programmi, senza essere subalterno al Pd – aggiunge Sbolgi -. Poi, se le nostre idee vengono accolte bene, altrimenti si comprenderà come muoversi. E lo stesso vale per il dibattito interno: se le proprie idee non vengono recepite, allora ognuno deciderà quale percorso intraprendere per farsi ascoltare. La priorità – conclude l’assessore – deve però essere per tutti la ricerca del dialogo".