Investimenti in centro storico. Nuovi negozi, servizi e locali. Dalla pizzeria alla pulizia dei cani

Giulia, Camilla e di nuovo Camilla stanno per aprire un centro yoga in via Ser Lapo Mazzei. "Così – dice una di loro – vogliamo che il centro viva anche di giorno". Alessio, pistoiese innamorato del centro storico di Prato, ha già una pizzeria in zona La Sala e presto farà il bis in via Firenzuola. Margherita, che ha la pratesità nel Dna a partire dal cognome (Sanesi), è una nuova presenza in via Muzzi: il suo è il primo centro di toelettatura dentro le mura. Dopo una vita passata in lanificio a fare la campionarista, è riuscita a fare della passione per gli amici a quattro zampe un vero e proprio lavoro. A pochi metri, in Largo Carducci, svetta la nuova insegna del marchio Kartell: si parla della data del 23 maggio per l’arrivo del noto marchio di design proprio di fronte al Duomo.

È fitta l’agenda di aperture già sbocciate o che fioriranno presto nel salotto buono della città, sintomo di vitalità commerciale e di coraggio d’impresa. Questo non manca di certo ad Alessio Bacci che ha pensato bene di "esportare" il suo marchio associato alla location. Se a Pistoia si mangia la pizza alla pala alla Storica Pizzeria Toscana La Sala, dal 15 maggio si potrà gustarla anche alla Storica Pizzeria Toscana L’Agnolo: così si chiamerà il nuovo locale, un omaggio al nome della strada (via Agnolo Firenzuola). Con lui ci sono altri tre soci: Michelle Parise, Gianluca Cascone, Alain Liggia. Per il momento è stata inserita solo una figura ma non si escludono almeno due assunzioni per il futuro. "Questa strada ci è subito piaciuta, lontana dal caos della movida e più intima", ammette Alessio. Qui i pistoiesi sono in buona compagnia in fatto di pizze. Il loro locale sorge sulle ceneri di Bottega Sicula chiusa da gennaio, accanto alla pizzeria Elementi e 8 Lanterne Blu. Ma la concorrenza non fa certo paura. "Crediamo che la vicinanza ci rafforzi – sottolinea Bacci – Anzi, insieme abbiamo tante idee per far vivere la piazzetta in estate. E poi il nostro punto di forza non sarà la pizza tradizionale ma i ‘gonfiotti’ farciti con ingredienti diversi".

C’è movimento anche in via Ser Lapo Mazzei, nel grande fondo lasciato sfitto dallo stilista Noell Maggini trasferitosi a Montale: qui il 16 maggio aprirà i battenti lo spazio yoga "T(h)ree" frutto di una scommessa tutta al femminile di Camilla Golin, Giulia Giardi e Camilla Mozzato. Tre giovani donne accomunate dalla passione per lo yoga che hanno costituito formalmente un’associazione: le prime due lo insegnano, la terza lo pratica. Il nome scelto non è casuale perché gioca sul riferimento al trio ma anche sulla traduzione di albero in inglese che poi è una posizione classica di questa disciplina. "Questo era il fondo giusto vicino al cuore della città: avremo corsi da mattina a sera e saremo aperti anche ad agosto", fa sapere Camilla Golin che in centro lavora già essendo titolare dell’enoteca Wild. L’intraprendenza è donna anche in via Muzzi dove sabato ha aperto i battenti Totapulchra Toelettatura. L’imprenditrice Margherita Sanesi ha scelto una frase di Oscar Wilde al bancone: "A stare con gli animali si rischia di diventare persone migliori". A 49 anni si è rimessa in gioco dopo una vita nel tessile. "In centro vivono tante persone con i cani e questo è un servizio che effettivamente mancava". Maria Lardara