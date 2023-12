Intossicati in casa dal fumo. Rischiano la vita 4 bambini. Il dramma di una famiglia

Hanno rischiato la vita intossicati dal fumo dell’incendio che ha avvolto la loro casa, in località Casale nel Comune di Cantagallo, a una manciata di giorni dal Natale. Quattro bambini, di età compresa tra un mese e 6 anni, sono stati salvati dall’intervento dei carabinieri della stazione di Vernio nella tarda mattinata di mercoledì scorso, coadiuvati dei vigili del fuoco di Prato.

I militari arrivati sul posto dopo la segnalazione di un’autovettura, parcheggiata nelle immediate vicinanze del portone di ingresso di uno stabile, che era in fiamme, sviluppatesi all’interno dell’automezzo per cause ancora in corso di accertamento, erano intervenuti su richiesta della centrale operativa di Prato. L’incendio, prima di essere domato dai carabinieri, mediante l’utilizzo di estintori presenti sul luogo, era scoppiato espandendosi verso la porta di ingresso dell’edificio interessando alcuni mobili situati al piano terreno, conseguentemente il fumo si era propagato nell’intera abitazione. I componenti del nucleo familiare, che occupava la casa – costituito da una donna di 33 anni e i suoi quattro figli – per sfuggire alle fiamme ed al fumo si rifugiavano nell’unica camera da letto al piano superiore.

Purtroppo il fumo che in poco tempo aveva saturato tutti i locali rendendo difficoltosa la respirazione e costringendo la donna e i bambini a esporsi seduti sul davanzale della finestra ad un altezza di alcuni metri per poter prendere aria con i polmoni. Il lattante di un mese di vita era tenuto in braccio dalla sorellina di 3 anni. I carabinieri, incuranti del pericolo, hanno tentato invano di raggiungerli, per portarli in salvo attraverso le scale, di fatto impraticabili per il troppo fumo.

Non perdendosi d’animo, i militari li hanno raggiunti dall’esterno mediante una scala fino al davanzale. Gli uomini dell’Arma, dopo aver imbracato il neonato, che presentava evidenti segni di intossicazione dovuti ed era in stato di semi-coscienza, lo hanno tratto il salvo con uno zaino di fortuna, portandolo a terra dove i sanitari del 118 gli hanno prestato i primi soccorsi. I restanti componenti del nucleo familiare sono stati messi in sicurezza e trasferiti a terra dai carabinieri e dai vigili del fuoco. L’intera famiglia è stata trasportata all’ospedale di Prato e dimessa in serata al termine degli accertamenti clinici. A causa della inagibilità dell’immobile, la donna e i suoi quattro figli si trovavano ora ospitati in una struttura ricettiva messa a disposizione dal Seus (Sistema emergenza urgenza regionale).

Elena Duranti